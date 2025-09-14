Algunos manifestantes están derribando vallas y se están produciendo enfrentamientos con la policía. En la Glorieta de Carlos V, las fuerzas de seguridad están cargando con botes de humo.
La manifestación propalestina invade las calles de Madrid, carga la Policía
Madrid, 14 sep (EFE).- La situación de la última etapa de la Vuelta se complica con la completa invasión de los manifestantes propalestinos en diversas zonas de las calzadas madrileñas por las que debe transitar el pelotón.
