Las manifestaciones se desbordan en el centro de Madrid

Madrid, 14 sep (EFE).- Las manifestaciones propalestinas se están desbordando en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que será complicado que se pueda desarrollar el final de la carrera con normalidad.