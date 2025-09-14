Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltan las vallas y ocupan la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que está interviniendo en varias zonas de la capital.
Las manifestaciones se desbordan en el centro de Madrid
Madrid, 14 sep (EFE).- Las manifestaciones propalestinas se están desbordando en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que será complicado que se pueda desarrollar el final de la carrera con normalidad.
Enlace copiado