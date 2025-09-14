Manifestaciones cercanas a meta plantean la posibilidad de variar el recorrido
Madrid, 14 sep (EFE).- Manifestaciones propalestinas y en contra de la participación del Israel en la Vuelta se están produciendo en las cercanías de la meta de la vigésimo primera y última etapa de la ronda española, lo que está planteando la posibilidad de variar el recorrido para evitar incidentes.
Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 12:55
Se disputa la etapa entre Alalpardo y Madrid, con un recorrido de 103 km, de momento con ambiente festivo y de homenaje al vencedor, el danés Jonas Vingegaard.
En el centro de la capital las manifestaciones con miles de banderas y gritos propalestina podrían marcar el desarrollo de la jornada final de la Vuelta 2025.