Marileidy Paulino inicia sin contratiempos la defensa de su corona en 400

Paulino, también medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París, fue la nota positiva de República Dominicana en la segunda jornada de los Mundiales ya que la joven velocista Liranyi Alonso fue quinta (11.16) en su semifinal de los 100 metros y quedó eliminada, y Alexander Ogando, en los 400, cayó en la primera ronda al ser séptimo de su serie con 45.49.

"Tokio me trae grandes recuerdos. Llegué aquí hace cuatro años como corredora de 400 metros sin experiencia y me fui con dos medallas de plata. Es fantástico que Sydney (McLaughlin-Levrone) se una a nosotros en los 400 metros. Podemos bajar de los 48 segundos. Mi objetivo es correr contrarreloj", dijo Paulino, al término de la carrera.

La dominicana peleará por el pase a la final y posteriormente las medallas con otras tres aspirantes de renombre, la bareiní Salwa Eid Naser, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (49.41) y la neerlandesa Lieke Klaver.