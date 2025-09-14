México domina el fútbol bandera femenino y EE.UU. y México reinan en el masculino

El equipo femenino mexicano ganaba 12-0 a Canadá en la primera mitad, cuando un intenso aguacero que arreció la tarde de hoy llevó a la cancelación del partido en el que estaba en disputa la medalla de oro de la competición.

Las mexicanas se alzaron con la presea dorada luego que se aplicaran las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF, por sus siglas en inglés), que establecen que el partido se considerará empatado si se abandona en la primera mitad, pero que en caso de que un equipo tuviera una ventaja de dos anotaciones de 12 puntos o más será declarado ganador, explicaron los organizadores del evento.

"Para la IFAF como para nosotros también como comité organizador lo más importante es la seguridad de los jugadores; hay un protocolo de la Federación Internacional para cuando hay actividad eléctrica y entonces se fue aplazando (retrasando el partido), y como el estadio no tiene iluminación no se podía reanudar la jornada", dijo a EFE Luis Alfredo Navas, presidente de la Asociación de Fútbol Americano de Panamá.

A su vez, el director ejecutivo de la Federación Internacional, Andy Fuller, explicó que, en razón da las condiciones climáticas por seguridad no se podía reanudar el partido, por lo que se recurrió a la regla del "rompe empate".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las jugadoras mexicanas celebraron haberse coronado como ganadoras del Campeonato Continental Flag Football (fútbol bandera) de las Américas.

México lideraba por 12-0 con anotaciones de Andrea Martínez y Alondra Sánchez cuando al de la primera mitad comenzó la tormenta y las descargas eléctricas en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión.

La clasificación final de la categoría femenina es encabezada por México, seguida por Canadá, EE.UU., Panamá, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, y Jamaica.

Las condiciones climáticas obligaron al comité organizador local a la cancelación del partido por la medalla de oro masculina, con lo que Estados Unidos y México fueran declarados "campeones conjuntos" Campeonato Continental de Fútbol Bandera Americano IFAF 2025.

Estados Unidos defendía el título masculino de Flag Football (fútbol bandera) de la IFAF Américas celebrado en Panamá esta semana y en el que tomaron parte once países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, así como del Caribe.

La clasificación final del torneo tiene al frente a México y Estados Unidos como campeones conjuntos, seguidos por Canadá, Panamá, Brasil, Argentina, Guatemala, Chile, Colombia, Jamaica y El Salvador.

Este torneo tenía en juego cinco cupos para el Mundial de la IFAF de 2026 en Düsseldorf (Alemania), donde participarán un total de 16 equipos de mundo que buscarán su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las selecciones que ganaron su boleto al mundial de Alemania fueron Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Brasil, en la rama masculina, y en la femenina Estados Unidos, México, Canadá, Panamá y Brasil.