Noren gana su segundo BMW PGA y firma su duodécimo título y el segundo en 21 días

Alex Noren, que el 24 de agosto pasado ganó el Masters Británico para acabar con siete años de sequía, y que en 2017 ya se impuso en Wentworth, superó a Adrien Saddier en el primer hoyo extra.

Los dos jugadores acabaron las cuatro rondas empatados en cabeza con 269 golpes (19 bajo par), tres menos que el estadounidense Patrick Reed y el inglés Aaron Rai y cuatro de margen sobre seis jugadores, entre ellos los integrantes del equipo europeo para la Copa Ryder Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick y Tyrrell Hatton.

El desempate se resolvió en el primer hoyo extra, jugado en el 18 y en el que Noren, 32 del mundo, hizo birdie, mientras que Saddier, 123 del ránking y que la pasada semana acabó quinto en el Abierto de Irlanda, hizo el par.

Se despidió del torneo con muy buen sabor de boca el español Jon Rahm, que acabó en la decimotercera plaza, a seis impactos de la cabeza, con una ronda final del 66 (-6) con hasta siete birdies por un solo bogey. Fue el cuartos mejor de los jugadores Ryder.

El sueco Ludvig Aberg y el norirlandés Rory McIlroy acabaron con -12, el irlandés Shane Lowry y el inglés Tommy Fleetwood lo hicieron con -8, otro inglés, Justin Rose, cerró con -6, y el escocés Robert Macintyre terminó con -2. No pasó el corte el jueves el danés Ramus Hojgaard.