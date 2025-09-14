Seattle vence a Steelers y Cowboys a Giants en intensos duelos de la semana dos de la NFL

La defensiva y los equipos especiales fueron determinantes para el triunfo de los Seahawks sobre Steelers.

Sus linieros mantuvieron una intensa presión sobre Rodgers, quien fue capturado en tres ocasiones y sufrió dos intercepciones en un partido en el que pasó para 203 yardas y una anotación.

Con Seattle, Sam Darnold sumó 295 yardas por pase, dos envíos a las diagonales. También sufrió dos capturas y dos intercepciones.

En el duelo de la división Este de la Conferencia Nacional, los Cowboys triunfaron 40-37, en tiempo extra, con un gol de campo de 46 yardas de Brandon Aubrey.

Prescott pasó para 334 yardas y dos anotaciones. Con Giants, Russell Wilson sumó 450 yardas y tres 'touchdowns'.

En New York, los Bills corroboraron su superioridad en la división Este de la Conferencia Americana al apalear 10-30 a los Jets, equipo que sufrió la baja de Justin Fields, su 'quarterback', por una conmoción cerebral.

Con Buffalo destacó James Cook, quien corrió para 132 yardas y dos 'touchdowns'.

También este domingo San Francisco 49ers se impuso 21-26 a los New Orleans Saints, empujados por el buen trabajo de su defensiva.

Los 49ers perdieron a Kyle Juszczyk, su corredor de poder. Salió del juego por un golpe que lo puso en protocolo de conmoción cerebral.

En Cleveland, en uno de los partidos de mayor rivalidad en la división Norte de la Conferencia Americana los Baltimore Ravens aplastaron 41-17 a los Cleveland Browns.

En otros partidos los Cincinnati Bengals ganaron 31-27 a pesar de que Joe Burrow, su pasador, salió del juego por una lesión en el tobillo izquierdo y los Detroit Lions pasaron por encima 52-21 sobre los Chicago Bears.

Los Angeles Rams vencieron 19-33 a Tennessee Titans y New England Patriots superaron 27-33 a Miami Dolphins.

Más tarde jugarán Colts ante Broncos, Cardinals contra Panthers, Chiefs ante los campeones Eagles y Vikings contra Falcons.

La semana dos arrancó el pasado jueves con la victoria de los Green Bay Packers 27-18 sobre los Washington Commanders.

La actividad cerrará este lunes con dos partidos. Los Texans jugarán ante Buccaneers y Raiders chocará con Chargers.