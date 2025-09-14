Un grupo de manifestantes para el pelotón a unos 57 km de la meta

Madrid, 14 sep (EFE).- Un grupo de manifestantes han detenido al pelotón de la Vuelta ciclista a España a unos 57 km de la meta, en las proximidades del Palacio Real, mientras que las calles del centro de Madrid cercanas al final de la carrera se encuentran colapsadas por las vallas derribadas y la presencia de los manifestantes.