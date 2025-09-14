Según pudo saber EFE, el guardia civil, que circulaba en moto dentro del contingente de 132 miembros de la UMSV, sufrió golpes y patadas que le produjeron contusiones y heridas. Fue atendido en el hospital de las lesiones, que no revisten gravedad.
Un Guardia Civil herido en los disturbios del final de la Vuelta
Madrid, 14 sep (EFE).- Un Guardia Civil perteneciente a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) ha resultado herido en los disturbios que se produjeron este domingo por la tarde en Madrid y que causaron la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España.
