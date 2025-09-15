Almodóvar ve "absolutamente legítima" la protesta propalestina que frustró la Vuelta

"Uno de los participantes (el equipo Israel Premier Tech) apoya absolutamente a (el primer ministro israelí, Benajmín) Netanyahu. Protestar e impedir que todo lo que lleve el nombre de Netanyahu prospere es un acto de conciencia cívica", ha valorado Almodóvar a preguntas de los periodistas tras participar en una acción en la Puerta del Sol que consiste en leer los nombres de 18.500 niños y niñas gazatíes asesinados desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023.

Almodóvar, que ha leído la carta de un niño gazatí en el acto, ha revelado que estuvo "a punto" de sumarse el domingo a las manifestaciones propalestinas durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y ha considerado que se trata de una protesta "absolutamente legítima".

Multitud de pueblos y ciudades de España han sido escenario de protestas en la 80 edición de esta competición ciclista debido a la participación del equipo Israel Premier Tech.

Ese equipo está ligado al magnate de origen canadiense Sylvan Adams, de 66 años, un apasionado del ciclismo que es amigo del primer ministro israelí y defiende la intervención en Gaza.

