Argentina, sede inicial de Pro Liga 2025-26 que repartirá billetes para Los Ángeles 2028

La Federación Internacional de Hockey (FIH) anunció este lunes las fechas de la competición, que se prolongará hasta el 28 de junio de 2026 con partidos en 10 países y con el aliciente añadido de la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para los campeones en cada categoría.

La edición 2025-2026 también disputará en su primera ventana del 9 al 14 de diciembre partidos en Irlanda, debutante en la competición femenina, con los encuentros frente a Bélgica e Inglaterra, más los choques masculinos entre Bélgica, Inglaterra y Alemania.

- Irlanda (9-14/dic 2025): Irlanda, Bélgica, Inglaterra (femenino) y Bélgica, Inglaterra, Alemania (masculino)

- Argentina (9-14/dic 2025): Argentina, Alemania, Países Bajos (femenino) y Argentina, Países Bajos, Pakistán (masculino)

- China (5-10/feb 2026): China, Inglaterra, Países Bajos (femenino)

- España (5-10/feb 2026): España, Bélgica, Alemania (femenino) y España, Inglaterra, Países Bajos (masculino)

Australia (10-15/feb 2026): Australia, Argentina, Irlanda (femenino) y Australia, Alemania, Pakistán (masculino)

India (10-15/feb 2026): India, Argentina, Bélgica (masculino)

Australia (20-25/feb 2026): Australia, China, España (femenino) y Australia, India, España (masculino)

Inglaterra (13-21/jun 2026): Inglaterra, Australia, Alermania (femenino) e Inglaterra, Argentina, Australia (masculino)

Países Bajos (13-21/jun 2026): Países Bajos, Irlanda, España (femenino) y Países Bajos, Alemania, India (masculino)

Bélgica (13-21/jun 2026): Bélgica, Argentina, China (femenino) y Bélgica, Pakistán, España (masculino)

Bélgica (23-28/jun 2026): Bélgica, Australia, Países Bajos (femenino) y Bélgica, Australia, Países Bajos (masculino)

Alemania (23-28/jun 2026): Alemania, China, Irlanda (femenino) y Alemania, Argentina, España (masculino)

Inglaterra (23-28/june 2026): Inglaterra, Argentina, España (femenino) e Inglaterra, India, Pakistán (masculino).