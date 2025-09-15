Duplantis: "La mentalidad era irme de Japón batiendo el récord mundial"

Desde su primera medalla de oro en 2018 en el Europeo de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos de aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el propio 'diamante'.

"Estoy tan feliz que no encuentro palabras para poder explicarlo. Durante las últimas dos semanas disfruté mucho de estar en Tokio. He estado disfrutando muchísimo de todo y siento que la única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial. Esa era mi mentalidad", dijo Duplantis, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"No sé qué me depara el futuro en este momento, no me importa. Simplemente disfrutaré esto ahora mismo. Me sentí muy bien todo el día y sabía que tenía el récord dentro de mí. Si tengo la pista adecuada, sé que todo es posible y hoy me alegro de que todo haya salido bien", comentó.

"Tan pronto como despego, desde la transición del suelo al aire, sé si el salto será válido. Sé si he transferido suficiente energía o si realmente no va a funcionar. La carrera lo dice todo, todo se trata de velocidad, y hoy noté que era bueno el salto. Mientras tenga eso bien, sé que funcionará para mí", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy