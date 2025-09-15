El colombiano González y el puertorriqueño Pacheco lideran campaña latina de la NFL

"Con más de 39 millones de aficionados latinos de la NFL en Estados Unidos nos enorgullece contar con una de las mayores bases de aficionados latinos en los deportes estadounidenses. 'Por la cultura' es un reflejo de nuestro compromiso permanente con la comunidad", afirmó Marissa Solís, vicepresidenta sénior de marca global y de consumo de la NFL.

'Por la cultura' es una iniciativa que cada año destaca a los jugadores, entrenadores y miembros de personal latino que actúan en la liga, al tiempo que celebra su excelencia e impacto para llevar este deporte a nuevos lugares.

Christian, hijo del colombiano Héctor González, quien jugó al baloncesto para los Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000, es uno de los esquineros más talentosos de la liga y una de las caras más destacadas de esta campaña.

González aparece en un vídeo de 30 segundos titulado 'Hacia dónde lo llevan', en el que habla de su amor por el juego y cómo lo están llevando a más países.

En su participación, a Isiah Pacheco, campeón en los Super Bowls LVII y LVIII, se le ve acompañado de varios niños en un barrio de San Juan, Puerto Rico.

Víctor Cruz, exrreceptor de madre puertorriqueña, quien fue campeón en el Super Bowl XLVI con New York Giants, se suma a la cinta en un paseo por Madrid en el que convive con varios pequeños a los que enseña su tradicional baile con el que celebraba sus anotaciones.

Además de estas estrellas, en el vídeo también participa la brasileña Gabi Bankhardt, miembro de la selección nacional de flag football de su país y embajadora global de este deporte en la NFL.

"A medida que este deporte continúa creciendo globalmente, en particular en las comunidades hispanas y latinas de todo el mundo, buscamos destacar el profundo impacto que los latinos tienen en nuestro deporte y cultura", subrayó Marissa Solís.

La NFL anunció que en los próximos días lanzará un segundo vídeo titulado 'Nuevos lugares', en el que se contarán historias de la comunidad latina acompañados por más estrellas de la liga.