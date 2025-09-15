El irlandés Shane Lowry competirá en el Open de España de golf
Madrid, 15 sep (EFE).- El irlandés Shane Lowry, ganador del Abierto Británico en 2019, participará en el Open de España que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre, con la presencia también de los españoles Jon Rahm y Sergio García, informa la organización del torneo en un comunicado.
Por EFE
15 de septiembre de 2025 - 07:45
Lowry, de 38 años y en el puesto 24 de la clasificación mundial, ya participó en la edición del pasado año del torneo madrileño, perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo.
El irlandés es uno de los doce jugadores que forman parte del equipo europeo que disputará la Ryder Cup contra el de Estados Unidos del 26 al 28 de este mes en Nueva York, en el que también está Rahm.