El irlandés Shane Lowry competirá en el Open de España de golf

Madrid, 15 sep (EFE).- El irlandés Shane Lowry, ganador del Abierto Británico en 2019, participará en el Open de España que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre, con la presencia también de los españoles Jon Rahm y Sergio García, informa la organización del torneo en un comunicado.