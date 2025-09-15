El venezolano Pérez llega al jonrón 300 y a 1.000 carreras impulsadas en las Grandes Ligas

Salvador Pérez conectó su tercer jonrón en los últimos dos juegos y produjo cinco carreras para liderar la victoria por paliza de los Reales de Kansas City ante los Filis de Filadelfia.

El criollo Maikel García anotó en una ocasión por los Reales.

Kyle Schwarber disparó su jonrón 52 de la temporada por los Filis.

Jackson Merrill pegó un cuadrangular de tres carreras y el dominicano Fernando Tatis Jr. anotó tres vueltas para que los Padres de San Diego vencieran a los Rockies de Colorado.

El cubano José Iglesias remolcó dos carreras, el venezolano Freddy Fermín produjo una vuelta y su compatriota Robert Suárez (38) ponchó a los tres bateadores que enfrentó para lograr el salvamento.

Mickey Moniak pegó dos jonrones y remolcó cinco carreras, mientras que el venezolano Ezequiel Tovar anotó dos veces y produjo una anotación por los Rockies.

Cal Raleigh disparó su jonrón 54 de la temporada y así empató a Mickey Mantle con la mayor cantidad para un bateador de ambas manos en una campaña. Además terminó con tres anotadas y dos remolcadas en la victoria de los Marineros sobre los Angelinos.

El dominicano Julio Rodríguez anotó e impulsó dos carreras, su compatriota Jorge Polanco anotó dos veces y el cubano Randy Arozarena pisó el plato en una ocasión por los Marineros, que sumaron su novena victoria consecutiva.

El venezolano Oswald Peraza pegó jonrón por los Angelinos.

Pete Alonso fletó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la décima entrada para que los Mets de Nueva York dejaran en el terreno a los Rangers de Texas y frenaran una racha de ocho derrotas consecutivas.

El dominicano Juan Soto anotó e impulsó una carrera, y el puertorriqueño Francisco Lindor y el venezolano Francisco Álvarez anotaron en una ocasión por los Mets.

Joc Pederson impulsó las dos vueltas de los Rangers.

El venezolano Sandy León despachó un jonrón y remolcó tres carreras y el curazoleño Ozzie Albies empujó tres anotaciones para que los Bravos de Atlanta se impusieran a los Astros de Houston.

El curazoleño Jurickson Profar anotó dos vueltas y Ronald Acuña en una ocasión por los Bravos.

El cubano Yordan Álvarez anotó una carrera y el dominicano Yainer Díaz logró una impulsada pero su compatriota Framber Valdez (12-10) fue atacado con cinco carreras en cuatro episodios y cargó con la derrota por los Astros.

El cubano Yandy Díaz y el dominicano Junior Caminero mandaron la pelota sobre la pared, pero no pudieron evitar que los Rays de Tampa Bay cayeran frente a los Cachorros de Chicago.

Nico Hoerner remolcó tres carreras, Ian Happ pegó un cuadrangular y el puertorriqueño Willi Castro anotó una vuelta por los Cachorros.

El venezolano Keider Montero (5-3) tiró cinco episodios sin anotaciones y ponchó a cinco rivales para llevar a los Tigres de Detroit a vencer por blanqueada a los Marlins de Miami.

Los dominicanos Otto López, Agustín Ramírez y Heriberto Hernández pegaron un indiscutible cada uno por los Marlins.