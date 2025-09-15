La presidenta de Tanzania felicita a Simbu por ganar el maratón en los Mundiales de Tokio

"Felicitaciones a Alphonce Simbu por ganar la medalla de oro en la carrera de larga Distancia del Campeonato Internacional de Atletismo de Tokio. Con un tiempo de 2:09:48, has escrito parte de la historia de nuestra nación", afirmó Hassan en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Como te animé cuando quedaste segundo en el Maratón de Boston en abril de este año, tu victoria es el resultado de tu alto nivel de disciplina y trabajo duro. Has sido un gran ejemplo de estos dos pilares de trabajo para tus compañeros atletas y deportistas, e incluso para quienes no lo son. Sigue enarbolando la bandera de nuestra nación", agregó la presidenta.

El corredor tanzano se proclamó este lunes campeón del mundo de maratón por sólo tres centésimas frente al alemán Amanal Petros, a quien batió en un esprint final que le dio la victoria sobre la línea de meta.

Con este triunfo, Simbu se convirtió en el primer tanzano en ganar una medalla de oro olímpica o mundial en cualquier prueba de atletismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Anteriormente, el deportista había conseguido en 2017 el bronce en maratón en el Mundial de Londres y este mismo 2025 fue subcampeón en el 'major' de Boston, por detrás del keniano John Korir.