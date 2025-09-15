La UCI condena "la instrumentalización del deporte con fines políticos"

Madrid, 15 sep (EFE).- La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresó este lunes su "total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina" y censuró "la instrumentalización del deporte con fines políticos".