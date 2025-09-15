Los Diablos Rojos agrandan su leyenda en México

Los escarlatas dominaron la serie final por 4-0 y ahora tienen un título más que los Naranjeros de Hermosillo.

Los Diablos tomaron ventaja en la primera entrada, cuando Julián Ornelas pegó un sencillo al jardín derecho, que mandó al plato a Carlos Sepúlveda.

Enseguida, Marmolejos disparó un elevado de foul de 'doble-play', con el que el panameño Allen Córdoba anotó el 2-0.

En la segunda, los Rojos aumentaron su ventaja. El estadounidense Río Ruiz pegó rodado al lanzador que se convirtió en imparable y le permitió al venezolano José Pirela llegar al 'home', el 3-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego, Córdoba conectó doblete con el que Juan Carlos Gamboa y Sepúlveda anotaron.

Marmolejos logró el 7-0 con un jonrón de dos carreras derecho, con el que impulsó a su compatriota Robison Canó.

Jalisco respondió en la baja de la octava, con un sencillo al central de Willie Calhoun, quien empujó a Mallex Smith. Tras ello, Smith conectó cuadrangular de dos carreras para dejar 7-3 el partido.

Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Diablos Rojos 2 3 0 0 2 0 0 0 0 7 8 0

Charros 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 1

Jonrones: José Marmolejos y Dwight Smith Jr.