Quique Llopis y Asier Martínez, cara y cruz en primera ronda de los 110 vallas

Llopis, de 25 años y entrenado por Toni Puig, está en su mejor momento deportivo y su ambición no tiene límites. El objetivo marcado es meterse en la final y, el primer paso, lo ha cumplido.

Consciente de que los cuatro primeros de cada serie pasaban de ronda, compuesta cada una por ocho atletas, el objetivo era asegurar la carrera. El valenciano salió muy bien por la calle dos, fue ganando metros con unos saltos limpios y acabó ganando su serie pasando a semis junto al chino Zhuoyi Xu, el estadounidense Cordell Tinch y el jamaicano Demario Prince.

Ésta es la tercera vez que Llopis disputará unas semifinales de los Mundiales de atletismo tras hacerlo en Eugene 2022 y Budapest 2023.

La cara amarga la protagonizó Asier Martínez, que no tuvo una buena salida, un factor que le penalizó, y tuvo que ir a remolque todo el recorrido sin poder alcanzar a dos rivales más para poder entrar en las semifinales. Al final, con 13.63, fue séptimo, el tercer peor resultado de su temporada al aire libre.

"Ojalá poder decir algo o tener algo a lo que agarrarme para explicar este mal rendimiento. Por mucho que la situación no fuera ideal esperaba llegar y hacer algo decente. No ha sido así y, por eso, lo más amargo no es el resultado sino el no saber por qué", dijo Asier, al término de la carrera.

El favorito al oro, el estadounidense Grant Holloway, triple campeón del mundo, fue cuarto de su serie con 13.27 y accedió también de forma directa a semifinales.