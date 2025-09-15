Tentoglou: "Si tengo velocidad, es posible saltar más de 8,50 metros"

Tentoglou, doble campeón olímpico, aspira a revalidar la medalla de oro mundial lograda en Budapest 2023. En la ronda clasificatoria registró con 8,17 metros la tercera mejor marca por detrás del jamaicano Tajay Gale (8,28) y el español Lester Lescay (8,21).

"Para mí era muy importante clasificarme con el primer salto. Tuve demasiadas lesiones esta temporada. Hace dos meses pensaba que estaba en plena forma pero luego empecé a sentir dolor aquí y allá, en las rodillas, el tendón de Aquiles, los pies, en todas partes. Cada vez era algo diferente. Quizás porque competí temporadas en pista cubierta y al aire libre a un nivel muy alto, entonces mi cuerpo no responde bien", dijo Tentoglou en conferencia de prensa.

"Me sentía cansado pero me gusta esforzarme mucho pase lo que pase. No puedo rendirme. Pase lo que pase, sigo intentando encontrar algo que pueda hacer para mejorar. Hoy han visto que soy muy rápido, más rápido que nunca. Hice 100 metros, 40 y mi carrera de aproximación durante el entrenamiento, y conseguí mis mejores marcas personales en las tres. La velocidad es muy importante", señaló.

"Si tengo velocidad, sé que es posible saltar más de 8,50 metros o incluso más en dos días. Solo tengo que ser inteligente y precavido durante el calentamiento", comentó el griego en alusión a una marca que no ha hecho en toda la temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy