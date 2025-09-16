Brasil y Argentina vuelven a ganar y se jugarán los octavos en la última jornada

Brasil, tricampeona mundial, mejoró respecto a su partido ante China y venció en el SM Mall Asia Arena de Pasay City con parciales de 25-11, 25-22 y 25-18, y con actuación destacada de Alan de Souza, que acumuló diez remates, un bloqueo y un saque directo para acabar con 12 puntos, uno más que Arthur Bento y dos más que Judson Nunes.
El cuadro brasileño se clasificará si gana dos sets en su último partido de esta fase de grupos contra Serbia, que aplazó su clasificación al vencer a China por 3-0 (25-18, 25-19 y 29-27).
Mientras tanto, Argentina solventó un partido difícil ante Corea del Sur, que planteó dura batalla al equipo de Marcelo Méndez, a la postre vencedor por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Una victoria, también este martes, de Francia sobre Finlandia les hubiera clasificado, pero no se produjo.
El conjunto finlandés sorprendió a los actuales campeones olímpicos en un partido tremendo, por 3-2 (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9).
Destacó Pablo Kukartsev con 21 puntos, tras completar 16 remates, tres bloqueos y dos saques directos. Luciano Vicentín aportó 20 y 12 Luciano Palonsky.
Argentina se enfrentará a Francia el jueves. Necesita ganar o perder por 2-3. En el caso de perder por un resultado más amplio pasaría si Finlandia gana por 3-2 a Corea del Sur.