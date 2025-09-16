Brasil y Argentina vuelven a ganar y se jugarán los octavos en la última jornada

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- Las selecciones de Brasil y Argentina consiguieron su segunda victoria en el Mundial de voleibol de Filipinas al imponerse a República Checa (3-0) y Corea del Sur (3-1), respectivamente, y se tendrán que jugar el pase a los octavos en la última jornada después de la derrota de Francia ante Finlandia y la victoria de Serbia sobre China.