Chiefs en alerta en AFC; Eagles y Packers marcan paso en NFC en semana dos de la NFL

Por primera vez desde que Patrick Mahomes llegó a los Chiefs, en el 2017, el equipo dirigido por Andy Reid ha iniciado con dos derrotas, que los tienen en el fondo de la división Oeste de la AFC, la cual dominan con nueve títulos consecutivos.

Los números dicen que sólo 12 de 298 equipos desde 1988 que arrancaron con marca de 0-2 lograron ganar el título divisional, dato que va en contra de las posibilidades para que Kansas City remonte para obtener su décimo campeonato al hilo en el Oeste.

Las ausencias en su sala de receptores han sido determinantes para que el equipo liderado por Mahomes se haya visto limitado en sus derrotas en la semana uno ante Chargers, en Brasil, y en la dos, en casa, contra Eagles.

Tienen a Rashee Rice suspendido seis juegos, Xavier Worthy, lesionado del hombro y a Jalen Royals, lastimado de la rodilla.

Los Chiefs tendrán la oportunidad de recomponer el camino el próximo domingo en su visita a los New York Giants, que también arrancaron la campaña con dos caídas.

En el lado luminoso de los resultados, en la NFC, los campeones Eagles y los Packers, se han confirmado como los principales candidatos para llegar al duelo por el título de la Conferencia para arribar al Super Bowl LX.

A pesar de los cambios que sufrió en su defensiva, Philadelphia se ha mantenido dominante con victorias sobre Cowboys y Chiefs. En el ataque Jalen Hurts y Saquon Barkley se mantienen imparables.

La renovación en varias posiciones dejó a Eagles como la segunda plantilla más joven de la NFL, con una media de edad de 25.4 años, sólo superados por los Packers, el otro favorito en la NFC.

Por segunda campaña consecutiva Green Bay tiene el menor promedio de edad de la liga, 25.2 años. La temporada anterior fueron eliminados por Eagles en la ronda de comodines, pero la experiencia ganada, aunada a su juventud los pone en una posición privilegiada.

Jordan Love, el heredero de Aaron Rodgers, cada vez se ve más seguro en los controles; en dos partidos tiene cuatro anotaciones sin intercepciones. En el ataque terrestre, Josh Jacobs acumula 150 yardas y dos touchdowns.

En su defensiva destacan los apoyadores Edgerrin Cooper, Quay Walker y Rashan Gary, además de Micah Parsons, ala defensiva estelar, quien llegó para esta temporada procedente de Cowboys.

Además de estos favoritos, en este inicio de temporada no hay que perder de vista, en la AFC, a Los Angeles Chargers del entrenador Jim Harbaugh, sin olvidar a los contendientes Buffalo Bills y Baltimore Ravens.

En la NFC, los San Francisco 49ers, a pesar de su epidemia de lesiones, marchan con dos triunfos, aunque no hay que olvidar que tienen el calendario de menor dificultad de la liga.