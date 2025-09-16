Cooper Lutkenhaus, histórico y amargo debut mundial con 16 años

Lutkenhaus, a las órdenes de Chris Capeu, asombró al mundo el pasado 3 de agosto cuando en los 'trials' de Estados Unidos logró terminar segundo la final de los 800 metros con un tiempo de 1:42.27, solo por detrás de Donovan Brazier, pero batiendo el récord mundial sub-18 y situándose como el cuarto atleta nacional más rápido de la historia en la distancia.

Sus genes son deportivos y su relación con el atletismo la ha vivido desde pequeño en casa ya que su madre, Tricia, compitió dos veces en el Campeonato de Texas con el relevo 4x400, y su padre, George, también práctico atletismo en su etapa de estudiante. Esa formación, además, ha hecho que sus otros dos hermanos, George y Andrew, también practiquen deporte habitualmente.

Pese a compartir equipo y concentración con su ídolo, el también estadounidense Bryce Hoppel, lo que no pudo compartir con él fue carrera, ya que ambos participaron en una serie distinta del 800.

Lutkenhaus lo hizo en la tercera serie, en la que finalizó séptimo con un tiempo de 1:47.68 y cayó eliminado al pasar solo los tres primeros de cada carrera y los tres mejores tiempos del total.

Lo que no olvidará nunca Lutkenhaus es la experiencia de participar en un Mundial a los 16 años. Con esa edad rebaja la edad de Mary Cain (17 años y 3 meses) en Moscú 2013 y de Erriyon Knighton (18 años y 5 meses) en Budapest 2023.