El argentino Nicolás Tavella, nuevo jugador del Balonmano Gáldar Gran Canaria

Tavella, de 21 años, destaca por su físico (1,98 metros de altura y 120 kilogramos) y llega procedente del Club Alemán de Quilmes (Argentina), con el que dio sus primeros pasos en este deporte.

En su corta "pero brillante trayectoria" ya acumula importantes logros con la selección argentina junior, destaca su nuevo club: fue campeón del Sur Centro en Nicaragua 2024, alcanzó el Top 23 en el Mundial Junior de Polonia 2025 y se proclamó subcampeón en el Panamericano Junior de Asunción 2025.

"Es mi primera experiencia en Europa. He tenido la suerte de vivir torneos internacionales con la selección argentina en categorías inferiores, y ahora en Gáldar me siento muy cómodo. Me encanta la gente, estoy muy contento de estar aquí, me encanta el pueblo, y tanto los compañeros como el entrenador me han ayudado mucho", ha expresado en sus primeras palabras.

Con su llegada, el club suma "talento, proyección y fuerza a la plantilla, reafirmando su apuesta por el crecimiento y la competitividad en la categoría", destacan desde la entidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy