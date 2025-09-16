El COI, ante la presión a Israel: "sus atletas y los palestinos convivieron en París 2024"

"Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas", señaló en un comunicado en respuesta a una pregunta de EFE.
"Equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica", agregó la organización.
El COI fue una organización pionera a nivel mundial en lo que respecta al reconocimiento de Palestina, cuyos equipos participan en los Juegos Olímpicos de Verano desde los de Atlanta 1996 y no han faltado desde entonces a ninguna edición, si bien nunca han ganado medallas.
La organización con sede en Lausana sí mantiene por ahora sus sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que en los Juegos de París no pudieron participar en representación de sus respectivos países y lo hicieron bajo las siglas AIN ("atletas individuales neutrales"), debido a la invasión de Ucrania y en el caso ruso también por sus extendidos escándalos de dopaje.
