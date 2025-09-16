El COI, ante la presión a Israel: "sus atletas y los palestinos convivieron en París 2024"

Ginebra, 16 sep (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró este martes que Israel respeta la Carta Olímpica ("constitución" oficiosa de la organización) y recordó que sus atletas y los palestinos convivieron en paz durante los pasados JJOO de París, en respuesta a peticiones como la del presidente español, Pedro Sánchez, de que sea expulsada de competiciones deportivas.