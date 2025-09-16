Polideportivo

El COI, ante la presión a Israel: "sus atletas y los palestinos convivieron en París 2024"

Ginebra, 16 sep (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró este martes que Israel respeta la Carta Olímpica ("constitución" oficiosa de la organización) y recordó que sus atletas y los palestinos convivieron en paz durante los pasados JJOO de París, en respuesta a peticiones como la del presidente español, Pedro Sánchez, de que sea expulsada de competiciones deportivas.

Por EFE
16 de septiembre de 2025 - 09:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2343

"Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas", señaló en un comunicado en respuesta a una pregunta de EFE.

"Equipos de ambas delegaciones participaron en los Juegos Olímpicos de París y sus atletas convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica", agregó la organización.

El COI fue una organización pionera a nivel mundial en lo que respecta al reconocimiento de Palestina, cuyos equipos participan en los Juegos Olímpicos de Verano desde los de Atlanta 1996 y no han faltado desde entonces a ninguna edición, si bien nunca han ganado medallas.

La organización con sede en Lausana sí mantiene por ahora sus sanciones a los atletas de Rusia y Bielorrusia, que en los Juegos de París no pudieron participar en representación de sus respectivos países y lo hicieron bajo las siglas AIN ("atletas individuales neutrales"), debido a la invasión de Ucrania y en el caso ruso también por sus extendidos escándalos de dopaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado