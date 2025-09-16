España supera a Euskadi en primer duelo oficial de pelota vasca entre ambos en un mundial

El encuentro fue parte de la tercera jornada de la fase preliminar en la categoría paleta cuero masculina, y el combinado español, integrado por Juan Indurain e Ignacio Pérez, se impuso sobre la dupla de Endika García y Markel Sierra con parciales de 15-9 y 15-10.

El torneo marca un hito en la historia de la disciplina al registrar el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, más allá de que estos equipos habían tenido su primer enfrentamiento el pasado 4 de junio en la I Liga de Naciones de cesta punta en frontón de 54 metros en la localidad vizcaína de Gernika, aunque la Federación Española de Pelota (FEPelota) no dio carácter oficial a esa competición.

La FEPelota sí reconoce la oficialidad del Mundial sub23 de trinquete, también organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

El Mundial en tierras argentinas incluye representaciones masculinas y femeninas del anfitrión, España, Euskadi, Francia, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile, e incluye competencias en pelota goma, paleta cuero, share y mano.

Más de 200 jóvenes pelotaris junto a cuerpos técnicos y familiares conformaron las delegaciones que se reunieron para la cita máxima de la ciudad santafesina, que alojará el torneo hasta las finales del próximo sábado 20 de septiembre.

Euskadi fue reconocida como miembro de pleno derecho de la FIPV el pasado diciembre, una decisión que fue recurrida por la FEPelota ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo al alegar que hubo irregularidades en la celebración de la asamblea en la que se adoptó el acuerdo.

El organismo con sede en Lausana (Suiza) aún tiene pendiente resolver el caso y determinar si ratifica o no la admisión del País Vasco como miembro de la FIPV.

A la espera de la resolución del pleito, la participación de España y Euskadi en la cita de Venado Tuerto normaliza un caso que tiene su raíz en la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en modalidades con arraigo histórico y social, como la pelota vasca.

La competición sub23 de trinquete es la antesala del Mundial de pelota que organizará Argentina el próximo año en la provincia de San Luis, que podría suponer el estreno de Euskadi en la máxima competición a nivel absoluto.