Leyanis Pérez: "Me emociona tener de vuelta a Yulimar"

En los dos años de ausencia de Yulimar Rojas algunas rivales han aprovechado para obtener victorias y celebrar unos triunfos que parecían ser cosa solo de la venezolana.

Una de las que más ha mejorado es Leyanis Pérez, que, en este tiempo, ha celebrado dos triunfos generales en las Liga Diamante de 2024 y 2025 y un oro en el Mundial de pista cubierta de Nanjing.

La joven cubana, de 23 años, ganó en Zúrich el pasado 28 de agosto su segundo 'diamante' con 14,91 metros en su segundo intento, a solo siete centímetros (14,98) de su mejor marca personal.

En la ronda clasificatoria de los Mundiales de Tokio logró el pase a la final liderando la serie con una marca de 14,66 metros lograda en el primer salto.

"Me sentí realmente bien hoy. Estoy feliz de continuar el legado del triple salto cubano y me emociona tener de vuelta a Yulimar Rojas. Es la campeona defensora pero también vine aquí por una medalla y estoy en muy buena forma", dijo Leyanis, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Me perdí los Juegos Olímpicos de 2021 por una lesión, no conocía este estadio, pero me siento afortunada de estar de vuelta en una final de los Mundiales", confesó.