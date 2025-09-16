Marileidy Paulino defenderá en Tokio su corona mundial de 400

Paulino, también campeona olímpica en París, quedó segunda por detrás de la polaca Natalia Bukowiecka (49.67), y solo cinco centésimas por delante de la noruega Henriette Jaeger (49.87), que quedó eliminada y contó con opciones hasta casi el final.

La principal rival de la dominicana en la final de los 400 es la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone, doble campeona olímpica de 400 vallas.

"Esta carrera sin duda me da confianza para la final. Solo quiero salir y volver a hacerlo bien. No esperaba correr tan rápido hoy. Todavía tengo mucho que mostrar. Me siento fuerte y bien y confío en mi estado físico. Lo daré todo en la final", declaró la estadounidense.

En la final también estará la cubana Roxana Gómez, cinco veces campeona nacional de la distancia, que quedó segunda de su serie con 49.78, el sexto mejor tiempo de las ocho clasificadas.

