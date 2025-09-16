Martina Weil, fuera de la final de 400 por una centésima

A la final accedían las dos ganadoras de cada una de las tres series más dos con los dos mejores tiempos de las siguientes.

Weil, de 26 años, quedó cuarta en la tercera serie con un tiempo de 49.88, lejos de los tres primeros puestos que registraron la estadounidense Sidney McLaughlin-Levrone (48.29), la británica Amber Anning (49.38) y la jamaicana Nickisha Pryce (49.46).

"Ha sido una temporada increíble pero estoy desanimada porque tenía muchas ganas de llegar a la final. Lo di todo, así que no me puedo reprochar nada. Cuando empecé en este deporte era algo lenta. No se me daba bien al principio y mi madre (Ximena Restrepo) perdió la esperanza, así que cuando empecé a correr rápido, fue muy bueno para mí, pero también para ella. Ella ve que el legado sigue vivo", dijo Martina en la zona mixta del Estadio Olímpico.

"Marileidy Paulino dijo que una vez que corres 49 segundos empiezas a correr 49 con más frecuencia y de repente corres 48. Tenía mucho miedo cuando corrí 49 segundos en París porque pensé que no iba a poder volver a hacerlo. Y luego lo volví a hacer en Zúrich y ahora aquí. Esto me dice que puedo correr 49 segundos pase lo que pase. Ya no lo siento como una barrera insalvable", manifestó.

"Tengo un buen equipo y un grupo increíble, pero le digo a mi entrenador que voy a dejarlo al menos tres veces por semana. En este momento estoy muy feliz, pero no me preguntéis después de un entrenamiento muy duro porque voy a decir que odio el deporte con todo mi corazón", confesó.

Esta fue la primera vez que Martina Weil, plusmarquista chilena de 400 metros (49.72), disputó unas semifinales de unos Mundiales de atletismo al aire libre.