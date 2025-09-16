Milton Wynants, último medallista olímpico de Uruguay, es homenajeado por el Parlamento

"Rendimos homenaje a quien ha marcado la historia reciente de nuestro país (...). En esta semana estamos conmemorando los 25 años de la última medalla olímpica de Uruguay", apuntó el diputado por el opositor Partido Nacional Fermín Farinha, quien lideró la oratoria.

Allí recordó -entre otras cosas- el comienzo de quien a lo largo de su carrera también conquistó el oro en los Juegos Panamericanos, la forma en la que pudo conseguir su primera bicicleta y cómo juntó dinero para adquirir la que le permitió colgarse una presea en Sidney 2000, a pesar de enfrentar diversas adversidades.

"En esa madrugada, con un equipo usado, con un cierre que no le prendía en el cuello, con unas mangas que le quedaban largas y las tuvo que cortar y con un agujero que tenía al costado de la malla y que lo taparon con el número 23, Milton lo dio todo", recordó Farinha.

Tras las palabras del legislador, los parlamentarios observaron un video con algunos momentos de la prueba Carrera por Puntos de los Juegos Olímpicos de Sidney y de la llegada del exciclista a la ciudad de Paysandú, donde fue recibido por una multitud de personas.

Wynants, quien observaba desde la barra de la Cámara de Diputados y fue aplaudido por todos los presentes, se puso inmediatamente de pie y enseñó la medalla conquistada en Australia.

El exdeportista fue acompañado allí por diversas autoridades, entre ellas el actual presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha, y el histórico expresidente Julio César Maglione.

En septiembre del año 2000, el excliclista conquistó la medalla de plata en la prueba Carrera por Puntos de los Juegos Olímpicos de Sidney tras acabar segundo por detrás del español Joan Llaneras. De esta forma, ganó la décima y última medalla conquistada por Uruguay en unos Juegos Olímpicos.

Tres años después, conquistó el oro en las pruebas de Ruta y Carrera por Puntos de los Juegos Panamericanos celebrados en Santo Domingo.

Mientras tanto, en 2023, Wynants fue distinguido con el Premio Charrúa de Cristal, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay al mejor deportista de las 50 ediciones de los mencionados galardones.

En una votación en la que participaron periodistas asociados a dicha institución, Wynants finalizó en la primera posición por delante de Luis Suárez y Diego Forlán.