Ruto felicita a Kipyegon por su cuarto oro mundial y celebra el doblete keniano en Tokio

“Una vez más, la indomable Faith Kipyegon ha traído una inmensa gloria a Kenia. Al retener el título mundial de 1.500 metros por tercera vez sucesiva, ha confirmado su lugar como una atleta única en una generación”, escribió Ruto en un mensaje en la red social X.

“Gracias, Faith, por elevar el nivel de nuestra nación, y gracias por arrastrar a Dorcus Ewoi contigo en un extraordinario final 1–2”, añadió el mandatario, que destacó el “orgullo nacional” que representa el doblete keniano.

El jefe de Estado afirmó que la campeona “ha mostrado que la grandeza no es un sueño inalcanzable, sino un estándar que todos los kenianos pueden cumplir”.

Con las medallas de Kipyegon y Ewoi, Kenia sumó oro y plata en una de sus pruebas emblemáticas en los Mundiales, reforzando su liderazgo en las competiciones de medio fondo.

Kipyegon, que este martes logró su cuarto título mundial en el Estadio Olímpico de Tokio, declaró que, una vez que tiene "la medalla de oro en el bolsillo", su nuevo objetivo, para el que se "atreve a soñar", es conseguir esta misma semana el doblete con el 5.000, algo que no pudo lograr en los Juegos Olímpicos de París.

“Poder defender mi título y ganar mi cuarta medalla de oro es una sensación realmente especial. Tras batir el récord mundial en Eugene 2022 me dije: ‘Tengo que ir a Tokio y defender mi título’. Sabía que podía controlarlo todo. Este deporte me motiva y yo necesito superarme para ser la mejor", dijo Kipyegon, en conferencia de prensa.

La keniana no dio ninguna opción a sus rivales y, con un registro de 3:52.15, entró sola en la meta con más de dos segundos de ventaja sobre Ewoi, que firmó marca personal (3:54.92) para quedarse con la plata, mientras que el bronce fue para la australiana Jessica Hull.

“Gané aquí en 2021 (en los Juegos Olímpicos) justo después de ser madre, así que estar de vuelta y ganar de nuevo significa poder mostrarle una nueva medalla de oro a mi hija. Quiero ganar dos oros aquí en Tokio. Voy carrera por carrera y la medalla de los 1500 ya está en el bolsillo. Ahora me centraré en los 5.000”, señaló.

Kipyegon, de 31 años, está considerada la mejor mediofondista de su generación. Tricampeona olímpica, posee los récords mundiales de 1.500 y la milla, y hasta julio de este año también el de 5.000 metros, batido por su compatriota Beatrice Chebet.