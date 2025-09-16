Topuria reta a Crawford a una pelea de boxeo y da por seguro de que le ganaría

Topuria planteó este combate después de que Crawford derrotara el pasado sábado al mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez' y le arrebatara los títulos mundiales de peso súper mediano.

"Desde hace muchos años quería irme al boxeo y probar mis habilidades, ahora que tenemos un libra por libra legítimo en el boxeo, me encantaría medirme en contra de Terence Crawford y no tengo ninguna duda del resultado: victoria, sin duda", enfatizó el púgil hispanogeorgiano en declaraciones a los medios tras participar en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Topuria, de 28 años, conquistó el título del peso ligero de la UFC tras derrotar por K.O. al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas el pasado 29 de junio.

Invicto en la UFC, el luchador, nacido en Alemania, también fue campeón del mundo en el peso pluma cuando ganó en febrero de 2024 al australiano Alexander Volkanovski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a la posibilidad de que WOW, la promotora en España de los eventos de UFC organice una gran velada en el estado Santiago Bernabéu de Madrid el próximo año, Topuria afirmó que "está mucho más cerca de lo que parece".

"Seguramente tengamos un evento de la UFC en 2026 en España, es un hecho. Están sintiendo el crecimiento que tenemos en nuestro país y se está viendo reflejado en todos los eventos que hacemos en WOW, porque los llenamos todos. No tienen mucho más que pensar. Se han dado muchos pasos. Está ya muy cerca de que esté todo finalizado", comentó el púgil criado en Georgia y formado en España.

Añadió que quedan "algunos detalles" por concretar debido a que un evento de la UFC requiere mover a mucho personal y una amplia logística. "Pero, al final, estoy seguro de que se va a llevar a cabo", barruntó Topuria.