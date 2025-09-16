Yulimar Rojas recupera la sonrisa dos años después

"No me intimida el Mundial pese a llevar dos años sin competir. Es un bonito reto", dijo hace unos días, antes de viajar a Tokio, la venezolana, la indiscutible dominadora del triple salto en los dos últimos lustros con un palmarés que impresiona: campeona olímpica en Tokio, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y tres bajo techo, ganadora de tres Ligas Diamante y unos Juegos Panamericanos.

En su primer salto, con una marca de 14,49 metros, y superando la distancia automática de entrada en la final -14,35-, Yulimar cumplió por la vía rápida.

Tras caer en el foso miró hacía atrás, reconoció la marca, hizo un baile de alegría, se acercó a la grada para devolver el cariño y los aplausos prestados, entre ellos los de su entrenador, Iván Pedroso, y sonrió con alivio antes de ponerse el chándal para retirarse a los vestuarios.

Objetivo cumplido a la primera. Ahora a pensar en la final para reivindicar su trono como reina del triple salto. No será fácil porque las otras candidatas al podio, las cubanas Leyanis Pérez (14,66) y Liadagmis Povea (14,44), y la dominiquesa Thea Lafond (14,40) también lograron el pase a la final de forma rápida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy