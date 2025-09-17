Almir dos Santos y Petronhilo, eliminados en la clasificación del triple salto

Almir dos Santos, de 32 años, intentó resarcirse en Japón sin éxito del sinsabor de Budapest 2023, cuando quedó eliminado en primera ronda, dónde no pudo repetir las finales de Eugene 2022 (séptimo) y Doha 2019 (duodécimo).

En Tokio, Almir quedó en la fase de clasificación decimotercero con 16,79 metros, a un puesto de los doce que pasaron directos y a cuatro centímetros del corte que marcó el chino Yaming Zhu (16,83).

"Competir en el Mundial no deja margen de error. Hoy cometí algunos errores, pero creo que fui demasiado cauteloso. No valió la pena y, a pesar de algunos buenos saltos, no salté lo suficiente para clasificar", dijo Dos Santos en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

"Lo que me pasó a principios de este año en el Mundial de pista cubierta, cuando usé el calzado equivocado, y fui descalificado tras subir al podio, fue una mala suerte, pero en parte también culpa mía. Eso no me afectó ni me aumentó la presión para redimirme. Mi temporada no fue muy consistente y ojalá hubiera podido rendir mejor esta noche", comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También quedó fuera de la final Elton Petronilho, que, con 16,88 metros de marca personal, tenía difícil llegar al corte o, al menos, quedar entre los doce primeros. En Tokio se quedó en 16,51, solo tres centímetros más que el cubano Andy Hechavarria (16,48), también eliminado.