Colombia y Chile se despiden tras su tercera derrota

Colombia se despidió con honores en el grupo D aunque dejó escapar la victoria en Pasay City después de haberse adelantado con dos mangas de ventaja (25-23 y 25-21), pero no pudo evitar la reacción del cuadro luso, que se apuntó los tres siguientes sets por 20-25, 21-25 y 11-15.

Ronald Andrés Jiménez y Juan Felipe Benavides, ambos con 18 puntos, no pudieron acabar rematando el choque ante la ofensiva lusa que encabezaron Nuno Marques (19) y Jose Pinto (16) para mantenerse con opciones de continuar en el torneo.

"La experiencia aquí fue muy buena. Hoy salimos a la cancha con la determinación de ganar. Jugamos muy bien en los dos primeros sets, pero creo que su experiencia les ayudó a remontar. Estamos frustrados, pero así es el deporte", afirmó Leandro Ararat, central y capitán del equipo colombiano.

Chile, mientras tanto, fue superada con más claridad por el potente conjunto búlgaro con parciales de 25-17, 25-12 y 25-12 en tan solo una hora y seis minutos de un partido que no tuvo historia dada la diferencia existente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La figura del cuadro búlgaro, Aleksandar Nikolv, otra vez lideró a su equipo en el capítulo anotador con 17 puntos con un gran porcentaje de acierto en ataque (83%) para lanzar al bloque europeo a los octavos y dejarlo a la espera de conocer el rival.

En el bando de los campeones sudamericanos, el central Vicente Valenzuela y el opuesto Vicente Parraguirre fueron los máximos anotadores con siete puntos.