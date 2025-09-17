Cowboys y Bears no ven conflicto de intereses por presencia de Tom Brady como analista

Ambos entrenadores no creen que Raiders, rival de Bears en la semana cuatro y de Cowboys en la 11, obtenga alguna ventaja competitiva porque Brady esté programado para analizar el partido con Fox Sports.

"No me preocupa. Es decir, cambiamos semanalmente en cuanto a lo que hacemos. Esquemáticamente Tom podrá ver la grabación y lo que todos los demás están viendo ahora mismo. En lo personal es lo mismo. No me voy a sentar con él a decirle tal o cual cosa sobre Caleb Williams", dijo Johnson a periodistas.

"Seamos claros. Todos tienen el libro de jugadas de todos. Todos conocen a alguien que conoce a alguien que ha estado en algún otro equipo. No tengo ningún problema con esto. Hablaré de fútbol americano con él o con cualquiera", precisó Schottenheimer.

El pasado martes, la NFL detalló en un comunicado lo que Tom Brady, quien es analista estelar para su cadena y dueño minoritario de Las Vegas Raiders, puede y no hacer para no entrar en conflicto de intereses por las funciones que desempeña.

"Tom tienen prohibido acudir a las instalaciones de equipos para entrenamientos o reuniones de producción. Aunque no existe una política que prohíba a un dueño sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido", dijo la NFL.

Lo anterior sucedió luego de que el domingo anterior, Brady estuvo en un palco del Allegiant Stadium, hogar de su equipo, durante la derrota de su equipo por 20-19 ante los Chargers.

Se le vio con auriculares puestos y metido en el plan de juego junto a los entrenadores de los Raiders, algo que levantó polémica por la información privilegiada con la que puede contar en su doble labor de comentarista y propietario.

"Para mí esta bien. Me cae bien Tom y tenemos una muy buena relación, además, yo he sido cuidadoso como entrenador de todo lo que digo", dijo el entrenador de los Bears.

Pete Carroll, entrenador de las Vegas Raiders, defendió a Brady de las críticas y negó que el trabajo como analista del ganador de siete Super Bowls ayude a los Raiders.

"Tom ha intentado cumplir todo con rigor y respeto. Él no está planeando partidos con nosotros. No nos habla de nada más que de nuestras conversaciones. Es muy respetuoso con lo que hace y opina", puntualizó Carroll.