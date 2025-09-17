DD Lewis, leyenda de Cowboys y dos veces campeón del Super Bowl, muere a los 79 años

DD Lewis fue parte fundamental del equipo de la estrella solitaria en los cinco Super Bowls que Dallas disputó en la década de los 70, de los que triunfó en las ediciones VI y XII, las dos primeras victorias por el título del equipo que hoy presume cinco trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas.

El nacido en Knoxville, Tennessee, acuñó la frase que sirvió para ejemplificar la creciente popularidad de la franquicia en los años 70.

"El Texas Stadium tiene un agujero en el techo para que Dios pueda ver jugar a su equipo favorito", afirmó en una conferencia de prensa para destacar el poderío de su equipo.

El apoyador disputó 27 partidos de playoffs con los Cowboys, la máxima cantidad en la franquicia y en su momento un récord de la NFL, que fue superado más adelante por Jerry Rice, receptor de los San Francisco 49ers, miembro del Salón de la Fama; y por Tom Brady, ganador de siete Super Bowls y considerado el mejor de la historia.

Lewis fue seleccionado por Dallas en la sexta ronda del Draft de 1968, procedente de Mississippi State del fútbol americano colegial, con los que fue All-American y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario a partir del 2001.

Tras un año en el ejército, regresó a los Cowboys en 1970 como suplente de Chuck Howley; consiguió la titularidad a partir de 1973.

A lo largo de 13 años, siempre en Dallas, sólo se perdió cuatro partidos de temporada regular.

Entre 1973 y 1981, fue titular en 132 de 134 partidos posibles como el apoyador estelar del equipo dirigido por el histórico Tom Landry, miembro del Salón de la Fama.

DD Lewis formó una dupla de apoyadores temible en la 'Doomsday Defense' junto a Lee Roy Jordan, quien falleció en agosto pasado.

Tras su retiro, en 1981, Tom Landry, fallecido en el 2000, aseguró que Lewis había sido el jugador más subestimado en la historia de los Cowboys.