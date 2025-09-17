El italiano Piganzoli correrá con el Visma las tres próximas temporadas

Piganzoli, que actualmente milita en el Polti Visit Malta, ha participado en dos ediciones del Giro de Italia, en las que acabó en los puestos trece y catorce de la general, y también luce en su palmarés la victoria final en el Tour de Antalya, en Turquía.

“Este es un gran paso en mi carrera. Estoy entusiasmado de competir para un nuevo equipo. En el Visma puedo seguir desarrollándome como corredor de la clasificación general", ha señalado Piganzoli, señala la nota.

Para la directora de carreras del Visma, Grischa Niermann, el ciclista italiano tiene "un gran potencial" y de inicio reforzará al combinado neerlandés en las grandes vueltas como apoyo, pero "también tendrá sus propias oportunidades como corredor de la clasificación general".