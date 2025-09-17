El portugués Isaac Nader, inesperado oro en 1.500

La final, para ser de un Mundial, fue un tanto atípica, ya que cinco de los diez mejores atletas del ránking internacional del año (los kenianos Festus Lagat y Abel Kipsang, el británico George Mills, el francés Azeddine Habz, el keniano Phanuel Kipkosgei Koech) no estuvieron por diferentes motivos y otros dos como el noruego Jakob Ingebrigtsen, eliminado en primera ronda, y el neerlandés Stefan Nillesen (3:29.23), en semifinales, tampoco estuvieron, igual que el vigente campeón olímpico de la distancia, el estadounidense Cole Hocker, descalificado en la penúltima ronda.

Los que sí estuvieron entre los catorce 'elegidos' fueron los tres últimos campeones mundiales: el keniano Timothy Cheruiyot (2019) y los británicos Jake Wightman (2022) y Josh Kerr (2023).

Sin Ingebrigtsen, la gloria parecía cantada para uno de ellos pero no fue así. Josh Kerr pronto se retiró de la pugna porque a media carrera se lesionó, se quedó último y entró solo en meta muy rezagado.

Wightman y Cheruiyot intentaron batirse en duelo hasta el final pero no contaron con otro protagonista, Isaac Nader, que, a sus 26 años, está en su mejor momento de forma, como demostró en el Estadio Olímpico de Tokio.

El portugués, que entrena en Soria con Enrique Pascual, supo colocarse muy bien, aguantó los continuos arreones de sus rivales y, aunque iba cuarto a falta de cien metros, en el esprint final adelantó a Wightman, segundo, y a Cheruiyot, tercero (3:34.25), para colgarse el oro por solo dos centésimas y dar a Portugal un histórico triunfo.