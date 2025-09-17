El primera base estadounidense Lester reforzará a las Estrellas Orientales dominicanas

El vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Ángel Ovales, explicó en una nota que Lester es un bateador zurdo para el medio de la alineación de su equipo, con buena defensiva, tanto en la primera como en la tercera base. También puede jugar ocasionalmente en los jardines.

El jugador, de 31 años, actuó este año en la Liga Mexicana con el conjunto Sultanes de Monterrey.

En 81 juegos puso buenos registros a la ofensiva (.318-17-56). Su promedio de embasarse (OBP) fue de .416. Su OPS fue 1.003. Tiene experiencia en las Grandes Ligas con los Tigres del Detroit (2022) y los Orioles de Baltimore (2023).

Lester es el segundo jugador importado de ofensiva que anuncian las Estrellas para el venidero campeonato de béisbol dominicano.

El otro es el jardinero nicaragüense Ismael Munguía, quien repetirá con el club, para el cual fue una pieza importante la temporada pasada en la ruta que lo llevó ganar la serie regular y avanzar a las semifinales.