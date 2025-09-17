Gout Gout vuela a semifinales junto a su "hermano mayor" Noah Lyles

Tanto Levell (19.84) como Lyles (19.99) y Tebogo (20.18) ganaron sus respectivas series y se retaron a la siguiente ronda, la previa por el ansiado metal al que los tres aspiran.

Noah Lyles dio síntomas de haberse recuperado anímicamente del revés sufrido hace solo dos días, cuando se tuvo que conformar con un bronce en los 100 metros, en los que aspiraba al oro para tratar de repetir el triplete de Budapest 2023.

"El cuerpo se siente bien y definitivamente está despertando. El objetivo era correr los primeros 100 metros a toda velocidad y lo logré. Zharnel Hughes (británico) también demostró estar listo para correr. Sabía que tenía la carrera bajo control y decidí no forzarme demasiado porque aún me quedan dos carreras más. No sé cuando llegue a la final. Supongo que ya veremos", dijo Lyles, al término de la carrera.

En otra serie, pero atento a lo que le sucedía, estuvo Gout Gout, con el que comparte marca deportiva, Adidas, gracias a la cual ha podido entrenar en ocasiones con él.

El joven australiano, tercero de su serie con 20.23, reafirmó en un escenario tan imponente como el Estadio Olímpico de Tokio las cualidades que tiene y que asombraron al mundo el pasado 24 de junio en Ostrava (República Checa), en su primera incursión en el circuito profesional. Ganó al cubano Reynier Mena, que llegaba a la cita tras imponerse en las reuniones de la Liga de Diamante de Oslo y Estocolmo, y adornó su triunfo con un tiempo de 20.02 que supuso un nuevo récord de Oceanía.

Gout Gout rebajó en dos centésimas la plusmarca oceánica que él mismo estableció en diciembre de 2024 cuando corrió en Brisbane en 20.04 segundos, una marca que le permitió mejorar los registros que firmaba a los 16 años la 'leyenda' Usain Bolt, que durante su paso por Tokio ya dijo que iba a estar "muy atento" a sus evoluciones.

"Esta es una experiencia memorable y estoy deseando que llegue la semifinal. Después de competir en la categoría júnior, la sensación es tan diferente que es una locura. El estadio es una locura. Tengo que dar un paso al frente y demostrar que tengo razón. Tengo que competir contra gente como Noah Lyles. Es una experiencia inigualable que me ayuda a mejorar mi mentalidad. Es como un hermano mayor para mí", comentó el joven australiano.

Gout, tercero de siete hermanos, nació en Ipswich (Queensland) en 2007, después de que sus padres llegaran desde Sudán del Sur. Ahora, gracias a su talento sobre la pista, ha firmado un contrato millonario con la marca deportiva de más de seis millones de dólares hasta 2032, año en el que se celebrarán los Juegos en su país, en Brisbane, y que seguramente sean especiales para él.