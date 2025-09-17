Hecher Sosa se impone en la pelea estelar del DWCS y consigue un contrato en UFC

Pese a no finalizar a su rival, el canario (con récord de 14-1) dominó el combate en los tres asaltos y no permitió a Mackson Lee (9-1) tomar la iniciativa en ningún momento de la velada, en la que las previsiones previas daban por favorito al sudamericano, invicto hasta la fecha.

"La vida puede ser muy dura, ponerse muy fea y pasar cosas muy malas, pero superarlo de la forma que lo has hecho, con esa emoción, y venir esta noche y ganar. Estoy muy contento por ti y te deseo lo mejor en la UFC”, le dijo el presidente de la UFC, Dana White, entre bastidores tras el combate.

Sosa se subió al octógono tan solo dos días después del fallecimiento de su padre, con quien ha compartido su carrera desde los inicios, "un alma que voló a Las Vegas para estar conmigo presente dentro de la jaula", afirmó el canario en un comunicado en redes sociales en la previa al pesaje del combate.

El luchador de 30 años admitió en sala de prensa que ha sido una semana "difícil" con una "montaña rusa de emociones" en la que antes de viajar a Las Vegas sabía que "probablemente no hablara más con mi padre": "Me despedí de él, me faltaron muchas cosas por decirle, pero hoy lo representé de la mejor manera y como me enseñó. Siempre fuerte, siempre juntos".

'El Guanche Warrior', que competirá en la categoría peso gallo, se suma a Ilia Topuria, Joel Álvarez y Daniel Barez como la representación española en UFC, el campeonato más importante de artes marciales mixtas (MMA) del mundo.