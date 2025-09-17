La italiana Francesca Barale ficha por el Movistar Team por tres temporadas

Después de cuatro temporadas como profesional y tras militar esta campaña en el Team Picnic PostNL, Barale se incorporará el equipo navarro al término de esta campaña, informa Movistar Team en un comunicado.

La corredora se ha mostrado "muy ilusionada" con su nuevo proyecto: "Es el momento en el que quiero dar el siguiente paso en mi carrera y pienso que este es el lugar adecuado para hacerlo. Desde la primera conversación, tuve una buena sensación respecto a los objetivos y proyectos del equipo".

La italiana valoró la presencia en el equipo de corredoras como la suiza Marlen Reusser o la alemana Liane Lippert con el fin de "ayudarlas a alcanzar grandes metas".