Nader: "Algunos me criticaron y me dijeron que nunca lo lograría pero aquí estoy"

Nader, de 26 años, está afincado en la ciudad española de Soria desde septiembre de 2022. Allí entrena a las órdenes de un histórico como Enrique Pascual, con el que está consiguiendo un despegue importante en su carrera profesional.

En la final, tras un esprint frenético en los últimos cien metros, el portugués venció con un crono de 3:34.10, solo dos centésimas menos que el británico Jake Wightman (3:34.12).

"En los últimos cien metros creí plenamente en mí mismo. Sabía que Jake Wightman lucharía hasta el final, así que me lancé con todo para zambullirme. Probablemente era la primera vez que lo hacía en mi carrera pero no podía arriesgarme a perder un título mundial. Sin duda, al final valió la pena. No tengo palabras para describir lo que pasó, pero creí en mí mismo, al igual que mi familia y mi novia, Salomé Afonso", señaló.

"De hecho, ambos formamos nuestro propio grupo de entrenamiento. Estamos juntos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, y ella está presente en cada sesión, incluso más que mi entrenador (Enrique Pascual), ya que no asiste a todos los campamentos de entrenamiento en altura", comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aún así, lo que realmente importa es que este grupo crea en mí y me apoye. Algunos me criticaron y dijeron que nunca lo lograría, pero aquí estoy. Soy campeón del mundo y el primer portugués en ganar una medalla de oro mundial en los 1.500 metros. Lamentablemente, no pude oír a la selección portuguesa animándome porque el público es muy ruidoso", manifestó.

"Este es solo uno de mis sueños cumplidos, el otro tendrá que esperar hasta 2028. Ganar el oro en Los Ángeles no es una promesa, simplemente un sueño. El año que viene participaré en el Europeo de Birmingham como campeón del mundo y al año siguiente en el Campeonato Mundial de Pekín, así que iré a mi propio ritmo y afrontaré cada prueba como venga", finalizó.