Ortega: "El Magdeburgo es el rival más fuerte que podríamos enfrentar en la Champions"

"Está muy en forma, creo que los fichajes, o principalmente el del islandés Elvar Orn Jonsson, le han dado un paso de calidad todavía más grande en defensa y en el contraataque. Están muy sólidos, llevan 29 partidos sin perder", ha destacado el técnico azulgrana.

En esta línea, Ortega ha admitido que el duelo ante lo que considera el "máximo favorito" para revalidar el título continental, si la Final a Cuatro se jugase este fin de semana, les llega "muy pronto", en plena adaptación a los nuevos automatismos y a los siete fichajes –Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrímsson, Dani Fernández, Seif Elderaa, Ian Barrufet, Djordje Cikusa y Òscar Grau–, aunque ha subrayado que su equipo está en condiciones "para competirles".

"Somos el Barça. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para intentar sacar los dos puntos, que es un partido súper importante, quizás más para nosotros que para ellos, por el hecho de jugar en casa", ha reivindicado el preparador malagueño.

Ortega también se ha referido a cómo se valorará al nuevo Barça tras este encuentro. Según el técnico azulgrana, una victoria generaría "un optimismo desbordante", situando al equipo como "grandísimos favoritos" al título, mientras que una derrota podría centrarse en la supuesta falta de "profundidad de banquillo".

"Siempre hay algo, la tranquilidad aquí existe poco tiempo. Lo que es indudable es que al ganar, mantener las aguas calmadas siempre es mejor", ha reconocido el técnico azulgrana, que ha añadido que el capitán Dika Mem continúa recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y que deberán suplir su ausencia "con lo que hay".

Por su parte, el extremo Dani Fernández, ha añadido que el equipo teutón "tiene un juego muy directo y toda su primera línea domina el uno contra uno y además la continuidad es muy buena". Sin embargo, ha insistido en que, si el Barça se mantiene unido y no pierde balones, puede imponer su ritmo.

"En las transiciones podemos hacerles mucho daño. Tenemos gente muy rápida. También con un poco más de variabilidad en el juego que quizá ellos no puedan tener y siempre alguna sorpresa que otra preparada se puede tener para intentar sorprenderles", ha valorado el internacional español.

Finalmente, Fernández, que ya conoce al Magdeburgo de su etapa en el TVB Stuttgart, ha reconocido que, aunque el resultado "no será decisivo", sí servirá para medir el nivel de cada equipo al final de la fase de grupos.

"Todos los partidos sirven para sacar conclusiones. Si mañana perdemos de 20, esperamos que no, pero ya te pone a ver dónde está tu nivel. Si ganas de 20, también sabes que estás muy bien. No es decisivo para la clasificación inmediata, pero nos sitúa y nos da la idea de dónde vamos a estar", ha concluido.