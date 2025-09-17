Ron Rivera y Anthony Muñoz fundan Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Rivera tiene ascendencia puertorriqueña y Muñoz raíces mexicanas.

"El fútbol americano une a personas de todos los orígenes. El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano nos brindará la oportunidad de contar las historias de personas increíbles que no sólo alcanzaron la grandeza en el campo, sino que inspiraron a innumerables jóvenes de nuestras comunidades", afirmó Rivera.

El ex entrenador de la NFL, fue campeón del Super Bowl como jugador, y por dos ocasiones lo declararon como 'coach' del año.

"Este Salón de la Fama va más allá de honrar el pasado. Se trata de construir un futuro. Me enorgullece ayudar a crear una plataforma que reconoce la excelencia hispana en el fútbol americano y anima a las futuras generaciones a perseguir sus sueños", dijo Muñoz.

El exjugador es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano destacará a jugadores y entrenadores que fueron pioneros de épocas pasadas hasta las estrellas actuales, y preservará sus historias mediante exhibiciones, eventos y programas educativos.

Este Salón estará ligado a la NFL mediante un Campeonato Internacional de Fútbol Bandera y diversos campamentos de fútbol americano en los que participarán los mejores jugadores hispanos de escuelas secundarias de todo el mundo.

"El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano va mucho más allá de reconocer los logros de jugadores, entrenadores y líderes hispanos que tanto han contribuido al crecimiento y éxito del fútbol americano. Es una promesa de esperanza para las generaciones futuras", expresó Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de la NFL.

Vincent, quien también será miembro del Comité Asesor Internacional del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano, destacó que este organismo ayudará a fortalecer los lazos de la NFL con sus jugadores hispanoamericanos.

"Al honrar a los pioneros y dar voz a los jugadores, entrenadores y líderes hispanos, fortalecemos el deporte e inspiramos a los jóvenes a ver el fútbol americano como un lugar al que pertenecen, donde se valora su herencia y donde sus sueños pueden prosperar", concluyó.