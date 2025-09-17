Rusia arresta a un ciclista francés que trataba de batir un récord mundial

"El Tribunal de Distrito de Uzzuriysk de la región de Primorie le impuso una medida de prisión preventiva hasta el 4 de octubre", informaron este miércoles fuentes judiciales a la agencia Interfax.

Previamente, las autoridades locales informaron de que el ciclista, Sofiane Sehili, fue detenido por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera en la región de Primorie, a orillas con el mar de Japón y que comparte frontera terrestre con Corea del Norte y China.

La noticia fue dada primero por el diario francés Le Monde, debido a la desaparición del ciclista, que se mostraba activo en sus redes sociales y publicaba a diario noticias sobre su travesía, habiendo cruzado ya países como China, Mongolia y Kazajistán.

Esto llevó a que las autoridades rusas se interesasen por el ciudadano francés y comprobasen su estado y las condiciones en reclusión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es una celda luminosa para dos personas. No está solo. La celda está equipada con todo lo necesario, incluso hay un televisor", explicó Vladímir Naidin, presidente de la comisión que vela por el bienestar de los detenidos y presos en la región.

Según explica Naidin, también contactaron con la esposa del detenido para explicarle que "Sehili se sentía bien y no tenía problemas de salud".

"Quizás el ciclista entró en el puesto de control (fronterizo) equivocado donde el visado electrónico que tenía no era válido. Es probable que nuestros guardias le indicaran que debía ir a otro puesto de control, pero es posible que decidiese cruzar el bosque ilegalmente", explicó.

La ruta de Sehili comenzó en Lisboa y debía terminar en la ciudad rusa de Vladivostok, a unos 150 kilómetros por carretera de la frontera china por donde debía haber cruzado el ciclista francés.

En poco más de 60 días, el deportista cruzó 17 países y recorrió cerca de 17.000 kilómetros. Sehili ya había cruzado la frontera rusa desde Georgia para posteriormente entrar en Kazajistán.