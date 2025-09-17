Ruto felicita a Cheruiyot y Cherotich tras nuevas medallas para Kenia en Mundial de Tokio

“Felicitaciones a Faith Cherotich por su destacada victoria. Esta victoria eleva a cuatro el número de medallas de oro de Kenia. Su triunfo inspira a todos los kenianos a creer en su potencial y a perseguir sus sueños con determinación inquebrantable”, afirmó Ruto en un mensaje difundido en la red social X.

El mandatario celebró el triunfo de Faith Cherotich, que se consagró campeona en los 3.000 metros obstáculos femeninos con un registro de 8:51.59, récord de los campeonatos.

“Enhorabuena, Reynold Cheruiyot, por ganar el bronce en los 1.500 metros masculinos. Tu actuación fue excepcional y demostraste verdadera garra y determinación al traer esta medalla a casa para Kenia. Saludamos tu dedicación y lo celebramos como fuente de orgullo e inspiración para nuestra nación”, expresó Ruto.

Cheruiyot, campeón del mundo sub-20 en 2022, disputó su segunda final mundial e hizo un tiempo de 3:34.25, aunque se quedó detrás del portugués Isaac Nader, que ganó el oro con 3:34.10, y del británico Jake Wightman, que fue segundo con 3:34.12.

El jefe de Estado destacó que los éxitos deportivos de Cherotich y Cheruiyot son un recordatorio de que “con disciplina, valentía y concentración, la grandeza está al alcance” y los describió como ejemplos del “espíritu de resiliencia y ambición” de la nación.

Con estas dos medallas, Kenia suma ya cuatro oros, una plata y dos bronces, y se ubica en el segundo puesto del medallero, por detrás de Estados Unidos, en el campeonato que se disputa en la capital japonesa, consolidando su tradicional dominio en las pruebas de mediofondo y fondo.

El martes, la atleta Faith Kipyegon conquistó por tercera vez consecutiva el oro mundial en la prueba de 1.500 metro, donde la keniana Dorcus Ewoi se alzó además con la plata.

Kipyegon, de 31 años, está considerada la mejor mediofondista de su generación. Tricampeona olímpica, posee los récords mundiales de 1.500 y la milla, y hasta julio de este año también el de 5.000 metros, batido por su compatriota Beatrice Chebet.