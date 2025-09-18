Argentina vence a Francia en un duelo trepidante y jugará octavos ante Italia o Ucrania

El equipo dirigido por Marcelo Méndez afrontó el último encuentro clasificatorio con bastantes papeletas para avanzar en la competición que se celebra en Filipinas, si bien la victoria de Finlandia ante Corea del Sur (3-1) abría una puerta a la eliminación en caso de una abultada victoria de los franceses.

Ante esa tesitura, los argentinos comenzaron fuerte en el duelo disputado en Quezon City y se hicieron con los dos primeros sets, lo que les amarraba el pase, aunque sin aclarar si como líder o como segundo.

Con el 2-0, los campeones en los Juegos de Tokio y de París y terceros en el ránking mundial estaban apeados del torneo, por lo que reaccionaron y forzaron el desempate al sumar las dos siguientes mangas.

En el set decisivo, Argentina, octava del mundo, resucitó y, liderada por Luciano Vicentin, logró amarrar su tercera victoria del Mundial, lo que suponía de paso la eliminación de Francia en favor de Finlandia, en una de las sorpresas de la primera fase.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Francia anotó más puntos en ataque -71 por 62-, pero los argentinos sumaron once bloqueos, por cinco de sus rivales, de los que cuatro los protagonizó Pablo Kukartsev. En el plano anotador, Vicentín logró 21 puntos y Luciano Palonsky, 17.

El rival del combinado sudamericano saldrá del vencedor del enfrentamiento que disputan este jueves Italia, una de las grandes favoritas, que aspira a su quinta corona, y Ucrania, puesto que Bélgica, una de las revelaciones del torneo, quedó primera del grupo F como invicta tras derrotar 3-0 a Argelia y haber vencido en la jornada previa a la selección transalpina por 3-2.

Italia suma una victoria y una derrota, al igual que Ucrania, pero tiene un punto más.