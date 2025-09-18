Argentina vence a Francia en un duelo trepidante y jugará octavos ante Italia

El equipo dirigido por Marcelo Méndez afrontó el último encuentro clasificatorio con bastantes papeletas para avanzar en la competición que se celebra en Filipinas, si bien la victoria de Finlandia ante Corea del Sur (3-1) abría una puerta a la eliminación en caso de una abultada victoria de los franceses.

Ante esa tesitura, los argentinos comenzaron fuerte en el duelo disputado en Quezon City y se hicieron con los dos primeros sets, lo que les amarraba el pase, aunque sin aclarar si como líder o como segundo.

Con el 2-0, los campeones en los Juegos de Tokio y de París y quintos en el ránking mundial estaban apeados del torneo, por lo que reaccionaron y forzaron el desempate al sumar las dos siguientes mangas.

En el set decisivo, Argentina, octava del mundo, resucitó y, liderada por Luciano Vicentin, logró amarrar su tercera victoria del Mundial, lo que suponía de paso la eliminación de Francia en favor de Finlandia, en una de las sorpresas de la primera fase.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Francia anotó más puntos en ataque -71 por 62-, pero los argentinos sumaron once bloqueos, por cinco de sus rivales, de los que cuatro los protagonizó Pablo Kukartsev. En el plano anotador, Vicentín logró 21 puntos y Luciano Palonsky, 17.

El combinado sudamericano tendrá un hueso duro de roer en octavos porque su rival será Italia, actual campeón del mundo y que aspira a su quinta corona, solo superado por la URSS, con seis.

El cuadro transalpino, número dos en el ránking mundial, derrotó a Ucrania por 3-0 (25-21, 25-22 y 25-18) y quedó segunda de su grupo por detrás de Bélgica, una de las revelaciones del torneo, líder invicto del grupo tras vencer 3-0 a Argelia, después de dar la campanada ante los italianos a los que doblegaron por 3-2.

En caso de eliminar a Italia, la albiceleste se cruzaría en cuartos con el vencedor entre Bélgica y Finlandia, a la que ya derrotaron en la fase de grupos por 3-2.